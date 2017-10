Grande Fratello Vip 2017: esce Daniele Bossari, ma solo momentaneamente

Daniele Bossari, uno dei preferiti tra gli spettatori del Grande Fratello Vip 2017, esce dalla casa "momentaneamente per gravi motivi personali". Il mistero verrà svelato in diretta.

Poco dopo la mezzanotte, il Grande Fratello Vip comunica sul sito ufficiale della trasmissione che "alle ore 23.15 di domenica 15 ottobre Daniele Bossari ha lasciato momentaneamente la Casa per gravi motivi personali". Il messaggio prosegue assicurando che il "Grande Fratello, nelle prossime ore, fornirà ulteriori informazioni" ma nel primo pomeriggio ancora non è chiaro perché il concorrente Daniele Bossari ha lasciato la casa più spiata d'Italia. Probabile che il mistero sull'uscita di Daniele Bossari verrà risolto, con tanto di boom di ascolti, nel corso della diretta di questa sera.

Al televoto e a rischio elimininazione (non "momentaneamente" come sembra essere l'uscita di Daniele Bossari) uno tra Aida Yespica e Lorenzo Flaherty. Nel corso della puntata ci sarà anche l'ingresso nella casa del Grande Fratello Vip di tre nuovi concorrenti, veterani dei reality: Corinne Clery, Carmen Russo e Raffaello Tonon.