Google sbaglia emoji hamburger. Pichai: nostra priorità cambiere ricetta

Il Ceo di Google Sunday Pichai tra il serio ed il faceto assicura che Mountain View mollerà ogni ricerca e attività fino a quando non verrà corretta la emoji dell'hamburger.

Mentre Papa Francesco avverte che l'umanità è a rischio suicidio se non metterà al bando le armi nucleari, l'utente medio (se mai gli fosse giunta la notizia) molto probabilmente comincerebbe a preoccuparsi solo a come esternare un sentimento al riguardo attraverso una emoticon, visto che ormai l'uso della parola sembra essere diventata d'altri tempi.

E così, ecco che sui social si scatena un'altra guerra , quella all'hamburger di Google a Apple. La emoji di Cupertino infatti ha, partendo dal basso, lattuga, carne, formaggio e pomodoro mentre quella di Mountain View si presenta con formaggio, carne, pomodoro e lattuga.

Un errore imperdonabile per migliaia di persone che hanno commentato il tweet di Thomas Baekdal, editore e fondatore di Baekdal Media, nel quale metteva in evidenza il difetto di preparazione di Google.

Così, in un cinguettio ironico (o forse no), addirittura il Ceo di Google Sunday Pichai assicura: "Molliamo tutto il resto e lunedì risolviamo la cosa, se la gente può mettersi d'accordo su qual è il modo giusto di farlo!".