Omicidio Gloria Rosboch, inizia il processo. Defilippi chiede scusa

Al via il processo per l'omicidio di Gloria Rosboch, la professoressa di Castellamonte truffata ed strangolata dal sue ex alunno Gabriele Defilippi con la complicità dell'amate 55enne Roberto Obert.

Prima udienza preliminare ad Ivrea del processo per l'omicidio di Gloria Rosboch, l'insegnate di Castellamonte truffata e poi uccisa il 13 gennaio del 2016 dal suo ex alunno Gabriele Defilippi, che le aveva fatto credere di poter iniziare una vita insieme.



All'apertura dell'udienza, Gabriele Defilippi ha affermato: "Mi vergogno di quello che ho fatto. Vi chiedo scusa, purtroppo non posso riavvolgere il nastro. Devo ricominciare daccapo. Lo devo a voi e a me stesso".



"Si chiede scusa se uno dice qualcosa di male, non se si ammazza", replica invece la mamma di Gloria Rosboch, la quale avrebbe anche sostenuto che Gabriele Defilippi "farebbe meglio a uccidersi".



I legali del ragazzo hanno chiesto il giudizio abbreviato subordinato alla perizia psichiatrica. "Il disturbo di personalità non è sempre rilevante per la capacità di intendere e volere. Anche le foto sui cambiamenti della sua identità sessuale, indicano più un atteggiamento di sfida. Qui c'è una premeditazione fredda e calcolata, un omicidio svelato soltanto perché è caduto l'anello debole, Roberto Obert, che ha confessato", sottolinea invece il procuratore capo di Ivrea, Giuseppe Ferrando.



Obert è l'ex amante 55enne di Gabriele Defilippi, accusato in concorso dell'omicidio di Gloria Rosboch. Anche i suoi legali hanno chiesto il rito abbreviato.



In aula chiede scusa ai genitori della professoressa anche Caterina Abbatista, la madre di Gabriele Defilippi. "Esprimo tutto il mio dolore e la mia solidarietà, quello che è successo lascia sgomenti, senza parole. - dice la donna - L'autore di un fatto così orrendo, folle, inspiegabile e incomprensibile è mio figlio Gabriele".



Caterina Abbatista ribadisce infatti di non avere responsabilità nel delitto e sottolinea: "L'unica cosa che mi sento di rimproverarmi è non avere compreso mio figlio e non averlo fermato in tempo". "Sono innocente. - conclude - Lo dico davanti ai signori Rosboch. L'ho sempre detto. Confido nel fatto che il processo dimostrerà la mia innocenza".



Efisia Rossignoli, l'amica 40enne di Gabriele Defilippi coinvolta nella truffa che ha sottratto a Gloria Rosboch 187mila euro, ha chiesto invece il patteggiamento della pena. Il pm darà il proprio parere solo dopo che Rossignoli verrà sottoposta ad interrogatorio in incidente probatorio.