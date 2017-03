Giusy Ferreri incinta al terzo mese, ma non ferma il Girotondo

Giusy Ferreri, 37 anni, annuncia di essere incinta. Giusy Ferreri rivela di aver scoperto della gravidanza, già al terzio mese, due settimane prima di Sanremo. Saltano le due anteprime del tour di Roma e Milano ma non la promozione del nuovo album "Girotondo".

Giusy Ferreri, 37 anni, è incinta. "Sono al terzo mese di gravidanza", rivela la cantante nel corso della presentazione del suo nuovo album "Girotondo", in uscita venerdì 3 marzo.



"Ho scoperto di essere incinta due settimane prima di andare a Sanremo", confessa Giusy Ferreri, ricordando: "Sul palco avevo il fiato corto e palpitazioni fuori controllo, temevo anche nausee".



"È stata una bellissima sorpresa, - sottolinea Giusy Ferreri - se è arrivata in questo momento c'è un perché. Pensavo fosse per me materia tabù, data l'età, e non avevo ben chiaro cosa poteva succedere fisicamente".



La cantante è invece certa sul nome da dare al suo primo figlio: "Se sarà maschio si chiamerà Jacopo, se sarà femmina Beatrice".



A causa della gravidanza, Giusy Ferreri è costretta quindi a rinviare le due anteprime del tour, quella di Roma del 4 aprile e quella di Milano il 12 aprile. I fan però potranno incontrare Giusy Ferreri con il pancione nel corso dei vari firmacopie. "La mia casa discografica mi ha anche proposto di far saltare la promozione del disco, ma io ci tengo troppo, sono innamorata di questo album", spiega Giusy Ferreri.



C'è chi si domanda se il girotondo di Giusy Ferreri si fermerà almeno dopo questi mesi di gravidanza. La cantante però precisa che il figlio "si dovrà adeguare alla mia esistenza un po' zingaresca".