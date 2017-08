Vitalizi: da M5S cagnara per coprire le nefandezze su Roma, dice Maturani (PD)

Giuseppina Maturani del PD sulla richiesta d'urgenza d'esame della riforma dei vitalizi dei parlamentari.

"Il M5S con un comportamento a dir poco inqualificabile sta trasformando l'Aula del Senato in un ring dove volano accuse irripetibili contro gli avversari politici - diffonde in un comunicato Giuseppina Maturani, senatrice del Partito Democratico -, con una violenza verbale che travalica ogni ragionevolezza."

"Comportamenti inaccettabili che la senatrice Taverna e il suo collega Morra hanno poi impunemente proseguito sui social postando insulti nei confronti di Zanda, accusato di voler affossare il provvedimento sui vitalizi" prosegue l'esponente dem.

"Tutta fuffa perché si sa che il provvedimento sarebbe stato comunque a esaminato a settembre. - continua - Una vera cagnara organizzata ad arte per coprire le nefandezze 5 Stelle su Roma".

"Una sceneggiata che non potrà continuare ancora per molto. Siamo tutti stanchi, e i romani per primi, di essere presi in giro da nullità targate 5 Stelle" conclude.