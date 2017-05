Vaccini: PD pensa a tutela salute e M5S ai voti no Vax, dice Maturani

Giuseppina Maturani del Pd sul decreto che rende obbligatori fino a 14 vaccini per i bambini da 0 a 6 anni.

"La decisione di rendere obbligatori i vaccini per l'iscrizione al sistema scolastico 0-6 anni presa oggi dal Consiglio dei ministri è una decisione importante per la salute dei nostri bambini ed è la dimostrazione di quanto sia necessario per chi governa assumersi delle responsabilità per assicurare il bene dei propri cittadini e del proprio Paese" dichiara in un comunicato Giuseppina Maturani, senatrice del Partito Democratico.



"Ed è proprio questa responsabilità che manca ai 5 Stelle, ieri infatti, la sindaca Virginia Raggi ha imposto ai suoi consiglieri di bocciare la mozione PD per la vaccinazione obbligatoria nelle scuole" prosegue l'esponente dem. Specifica dunque: "L'ennesima dimostrazione, qualora ce ne fosse ancora bisogno, della totale incapacità dei pentastellati di rispondere ai bisogni dei cittadini, figuriamoci poi di tutelarne la salute."



"Pensare al proprio vantaggio elettorale e quindi ai possibili voti No Vax sembra essere la preoccupazione maggiore per Beppe Grillo ed i suoi fedeli discepoli a tutto svantaggio dell'interesse della comunità, bambini compresi" diffonde in conclusione.