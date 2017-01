Terremoto e Roma nel caos: ma Raggi non nomina direttore Protezione Civile, dice Maturani (PD)

"Il terremoto colpisce le zone del cratere e a Roma succede il caos" dichiara in una nota Giuseppina Maturani, senatrice del Partito Democratico.



L'esponente dem specifica quindi: "Studenti sbattuti fuori dalle aule e genitori chiamati a 'ritirare' i bambini delle scuole elementari e degli asili, senza nessun coordinamento e senza un input centrale ma il tutto lasciato alla responsabilità del singolo direttore d'istituto."



Continua: "Si affronta da dilettanti allo sbaraglio un fenomeno che nella capitale comincia ad essere un fatto, purtroppo, quasi 'normale' anche perché la sindaca Virginia Raggi, da mesi, non riesce neppure a nominare il direttore della Protezione Civile di Roma."



"Forse la prima cittadina grillina è troppo occupata ad elargire regali ai netturbini romani aumentando la paga ma lasciando intatto l'orario di lavoro - osserva inoltre -, come riportano notizie apparse sui giornali di oggi."



"Ma i grillini che a livello centrale attaccano tanto le misure del governo che chiamano 'bonus', dovrebbero ormai sapere che la città ha un urgente bisogno di essere governata, ma per davvero, e non con le regalie che sanno tanto di 'favori' a singole categorie" precisa in conclusione.