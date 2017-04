Su caso M5S che rincorre Orfeo del Tg1 Senato intervenga, dice Maturani (PD)

Giuseppina Maturani del PD commenta il video del M5S contro Mario Orfeo del Tg1.

"Leggiamo esterrefatti una dichiarazione del questore Laura Bottici che difende qualcosa di indifendibile" scrive in un comunicato la senatrice del Partito Democratico Giuseppina Maturani.



"Nessun giornalista, né chiunque altro, può permettersi di inseguire per strada il direttore di una testata senza qualificarsi e presentarsi" prosegue l'esponente dem, commentando il video del M5S contro Mario Orfeo del Tg1.



"A maggior ragione se questi giornalisti sono dipendenti del gruppo del MoVimento 5 Stelle in Senato. - prosegue - E la motivazione che la Bottici adduce sull'orario di lavoro è sinceramente ridicola".



Espone in ultimo: "Mi auguro che su questa vicenda venga fatta chiarezza dal Senato perché non è possibile che dipendenti di un gruppo parlamentare si comportino come si sono comportati 'i giornalisti' del MoVimento 5 Stelle."