Stadio della Roma: sul si farà emergono altri dubbi, dice Maturani (PD)

Giuseppina Maturani del PD sullo stadio della Roma.

"Fino a qualche giorno fa sullo stadio della Roma si era giunti a una faticosa certezza: si farà" espone in un comunicato la senatrice del Partito Democratico Giuseppina Maturani.



"Ora però - dichiara quindi l'esponente dem -, a giudicare dal comportamento quantomeno contradditorio dell'amministrazione capitolina guidata da Virginia Raggi, c'è da cominciare a nutrire dubbi."



"La sindaca ha infatti scritto al presidente Nicola Zingaretti auspicando l'ennesima sospensiva ma in Conferenza dei servizi i rappresentanti del Comune non hanno chiesto alcuna proroga, segno evidente di una grande confusione e anche di una profonda divisione all'interno del vertice pentastellato" prosegue.



"Siamo seriamente preoccupati oltre che rattristati che i cittadini romani debbano pagare per tutto questo" rende noto in conclusione.