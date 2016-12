Roma: verifica atti Marra? Ennesima presa in giro da Raggi, dice Maturani (PD)

"E' notizia che il sindaco di Roma Virginia Raggi ha chiesto un controllo degli atti firmati da Raffaele Marra" segnala in una nota Giuseppina Maturani, senatrice del Partito Democratico.



"Peccato che la verifica sarà 'interna' e allora viene da pensare che non sarà così imparziale come ci si aspetterebbe" prosegue l'esponente dem.



"Ma davvero Virginia Raggi pensa di cavarsela così? I cittadini romani che l'hanno eletta a giugno non meritavano tutto questo: omissioni - scrive -, faide interne, promozioni a pioggia nella famiglia di Marra, dimissioni di mezza giunta e soprattutto nomine illecite."



Riferisce quindi: "La verità è che dopo sei mesi non c'è ancora un capo di gabinetto e la città è allo sbando." Rende noto infine: "Trasparenza e onestà sono un vago ricordo: ormai restano solo le cronache quotidiane e il solito assordante e imbarazzante silenzio di Di Maio."