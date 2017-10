Produzione industriale: da Renzi e Gentiloni risultati record, dice Maturani (PD)

Giuseppina Maturani del PD commenta i dati Istat sulla produzione industriale ad agosto 2017.

"E' notizia di poco fa che nei mesi di giugno, luglio e agosto 2017 la produzione industriale del nostro Paese è aumentata del 2,2% nei confronti dei tre mesi precedenti e di ben +5.7% su base annua" riferisce in un comunicato Giuseppina Maturani, senatrice del Partito Democratico.



"L'Istat certifica ancora una volta che le riforme del Governo Renzi e Gentiloni hanno prodotto dei risultati da record" prosegue la vicepresidente del gruppo PD a Palazzo Madama.



Comunica dunque: "Questo non significa che l'Italia è uscita definitivamente dalla recessione ma sicuramente si è rimessa in moto."

Osserva infine: "Ora si tratta di consolidare questi dati a iniziare dalla legge di Stabilità che dovrà contenere misure ulteriormente espansive e di sostegno al lavoro."