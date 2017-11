Processo Raggi si avvicina così M5S attacca Zingaretti, dice Maturani (PD)

Giuseppina Maturani del Pd contro il M5S.

"La data del processo alla sindaca Virginia Raggi per falso in atto pubblico si avvicina e i 5 Stelle non riescono a controllare la fibrillazione che li agita e che li porta a fare accuse sconnesse e volgari agli avversari politici e ai rappresentanti delle istituzioni" afferma in una nota la senatrice del Partito Democratico Giuseppina Maturani.

L'esponente dem chiarisce: "Oggi vittima dell'attacco grillino è il Presidente Nicola Zingaretti."



"Ma alzare polveroni su un presunto coinvolgimento di Zingaretti nella vicenda di Mafia Capitale non riesce a nascondere le brutte figure che i 5 Stelle stanno inanellando in tutta Italia: dalla Raggi accusata di aver mentito all'anticorruzione in merito alla nomina del fratello del suo ex braccio destro, Roberto Marra, alla Sindaca di Torino Appendino indagata per disastro e omicidio per la vicenda di piazza San Carlo" prosegue.



"Siamo certi che l'onestà e la trasparenza dell'operato di Zingaretti non saranno scalfite dalla propaganda di odio e bugie dei 5 Stelle" continua.

"Intanto a Zingaretti va tutta la nostra solidarietà" rende noto in ultimo.