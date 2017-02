Polizzagate: Raggi scendi dalle stelle e ammetti tuoi errori, dice Maturani (PD)

"Tu scendi dalle stelle o Sindaca di Roma! Ci sembra che a tua insaputa stanno accadendo tante cose e tante altre ne stanno venendo a galla che ti vedono al centro di azioni non proprio trasparenti e oneste" dichiara in un comunicato la senatrice del Partito Democratico Giuseppina Maturani, dopo lo scoppio del caso Polizzagate.



L'esponente dem fa sapere: "E' tempo di diradare le nebbie e di rendere i cittadini romani consapevoli di aver commesso il grave errore di aver riposto la loro fiducia nelle mani di cricche corrotte e senza scrupoli."



"E' finito il tempo degli slogan, deve cominciare il tempo della chiarezza se ancor resta un pò di pudore tra le fila del M5S piuttosto silente e quindi complice" sottolinea in ultimo.