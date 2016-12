Niente concertone Roma Capodanno 2017: unica capitale d'Europa, dice Maturani (PD)

"Possiamo ringraziare ufficialmente il leader del MoVimento 5 Stelle, Beppe Grillo. Dopo 24 anni, grazie alla sindaca Virginia Raggi e alla sua giunta, Roma non avrà il concertone di San Silvestro, forse unica capitale d'Europa a rinunciare ad un maxi evento per l'ultimo dell'anno. - segnala in una nota la senatrice del Partito Democratico Giuseppina Maturani - Inadeguatezza, incompetenza e arroganza hanno portato a questo risultato. Cambiare tutto per fare peggio di tutti."



Scrive in conclusione: "Non solo Roma è abbandonata a se stessa e i romani faticano ogni giorno per l'inadeguatezza dei trasporti pubblici, della raccolta rifiuti e di molti altri servizi, ma ora viene meno anche un evento di svago per tutti e di attrazione per i turisti. Un altro colpo che affossa una città già depressa. Un capolavoro, non c'è che dire."