Nei nuovi Lea diritto al parto indolore ed endometriosi, ricorda Maturani (PD)

"Con la firma del Presidente Gentiloni al Dpcm sui nuovi Lea si apre finalmente una nuova stagione per la sanità italiana" espone in una nota la senatrice del Partito Democratico Giuseppina Maturani.



"E' una grande soddisfazione per tutti noi che abbiamo collaborato attivamente come legislatori per arrivare ad un provvedimento atteso da anni e che da oggi diventa una strumento concreto a disposizioni dei nuovi bisogni di salute di tutti i cittadini. Ora si tratterà di monitorare la sua applicazione nelle varie realtà del nostro Paese assicurando che ciò avvenga in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale senza creare disagi e problemi per i cittadini. Le novità contenute nel provvedimento sono tante e riguardano sia le questioni relative l'efficienza complessiva del sistema - riporta in conclusione l'esponente dem -, sia le materie interessate".



"In particolare voglio sottolineare l'attenzione alla salute femminile con l'inserimento del parto indolore e l'esenzione dal ticket per chi soffre di endometriosi. - precisa - L'obiettivo di rendere il Servizio Sanitario Nazionale, di cui i Lea sono parte centrale, sempre più vicino ai bisogni di salute e cura dei cittadini, è oggi ancora più concreto."