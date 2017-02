Luigi Di Maio senza vergogna vuol coprire caos romano, dice Maturani (PD)

Giuseppina Maturani del PD contro Luigi Di Maio (M5S).

"Suonerebbero ridicole le affermazioni di Luigi Di Maio se non fossero tragiche e arroganti. Mentre nel suo partito si stanno massacrando (sulla pelle dei romani) - riferisce in una nota la senatrice del Partito Democratico Giuseppina Maturani -, Di Maio, senza alcuna vergogna, alza polvere, attacca il PD e parla d'altro per cercare di coprire il caos romano."



"Si è accorto l'onorevole grillino che il suo partito sta sprofondando nella capitale tra inchieste, soffiate, faide e malaffare?" domanda infine la vicepresidente del gruppo PD a Palazzo Madama.