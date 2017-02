Legge su responsabilità professioni mediche crea rapporto di fiducia, dice Maturani (PD)

Giuseppina Maturani del PD commenta la legge approvata sulla responsabilità delle professioni mediche.

"Oggi alla Camera diventa legge, finalmente, un provvedimento importante e atteso da molti, frutto di un lungo lavoro, una delle poche leggi di iniziativa parlamentare, che ha visto il contributo significativo di tante associazioni, operatori, professionisti del mondo della sanità. Una legge di grande equilibrio che vuole ricostruire un rapporto di fiducia tra cittadini e mondo della sanità e garantire la salute degli utenti e allo stesso tempo tutelare l'esercizio della professione medica e sanitaria. In altre parole questo provvedimento legislativo riconduce ad un sistema organico e armonico le questioni che riguardano il contenzioso in sanità superando la logica di interventi settoriali fino ad oggi perseguita" dichiara in un comunicato la senatrice del Partito Democratico Giuseppina Maturani, riferendosi all'approvazione definitiva alla Camera del provvedimento sulla responsabilità delle professioni mediche.



"Sulla sicurezza delle cure il provvedimento completa quanto già anticipato nella legge di stabilità del 2016. - spiega l'esponente dem - In particolare per quanto riguarda le misure che potenziano le attività di prevenzione e gestione del rischio clinico nelle strutture sanitarie e sociosanitarie. Ciò consentirà di promuovere e calibrare nei contesti organizzativi e professionali specifici, attività educative e formative sulla sicurezza e la qualità delle cure. La trasparenza dei dati relativi al contenzioso sarà poi strumento di miglioramento delle capacità, per il cittadino, di orientarsi sulle scelte e, per le organizzazioni, di migliorare le proprie performances".



"Sotto il profilo giuridico queste norme toccano anche l'ordinamento penale: viene introdotta una profonda innovazione della responsabilità civile in ambito sanitario sia delle strutture sanitarie e socio sanitarie che dei professionisti che rispondono per fatto illecito e viene invece previsto il tentativo obbligatorio di conciliazione con la possibilità che la lite possa risolversi al di fuori del processo e in tempi rapidi e certi. - chiarisce quindi la vicepresidente del gruppo PD a Palazzo Madama - Una riforma di sistema del contenzioso sanitario che affronta in modo organico gli obblighi assicurativi e le garanzie per le strutture, gli esercenti, le professioni sanitarie e che alleggerirà il problema dei premi assicurativi dei medici e allo steso tempo permetterà ai pazienti di far causa qualora ritengano di aver subito un danno per colpa grave del medico o dell'operatore sanitario".



"Possiamo essere soddisfatti - conclude la parlamentare - di aver messo a disposizione di tutti una legge che e offre soluzioni equilibrate a problemi da troppo tempo irrisolti e che stavano aggravando di costi inappropriati il nostro SSN - espone infine -, logorando la fiducia tra cittadini, professionisti e istituzioni sanitarie."