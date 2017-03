Legge responsabilità professionale medici: Mattarella firma

Giuseppina Maturani del Pd riflette sulla legge sulla responsabilità professionale dei medici.

"Con la firma del Presidente Sergio Mattarella sul testo di legge sulla responsabilità professionale e la sicurezza delle cure si apre finalmente una nuova stagione nel Sistema Sanitario Nazionale. Da tanto tempo atteso - sottolinea in una nota Giuseppina Maturani, senatrice del Partito Democratico -, questo provvedimento permetterà di superare la mole del contenzioso medico legale, che ha causato un aumento sostanziale del costo delle assicurazioni per professionisti e strutture sanitarie, e il fenomeno della medicina difensiva."



"Questa legge è motivo di grande soddisfazione per chi si è battuto in questi anni nelle aule parlamentari e nel Paese per raggiungere un obiettivo importante in grado di ristabilire, nella sua pienezza etica, il rapporto di fiducia medico-paziente alla base della buona medicina al servizio del cittadino. Ora si tratterà di monitorare la sua applicazione supportando le strutture sanitarie, i medici e le Regioni ma soprattutto i cittadini su questo nuovo percorso senza indulgere in ritardi o intralci che potrebbero offuscare il grande valore di questa legge" riferisce infine la vicepresidente del gruppo PD a Palazzo Madama.