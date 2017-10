Legge elettorale: Gentiloni come Mussolini? Da MDP è troppo, dice Maturani (PD)

Giuseppina Maturani del Pd contro i senatori MDP.

"Le gravi affermazioni dei senatori di MDP che paragonano il Presidente Paolo Gentiloni al dittatore Mussolini, reo di aver messo la fiducia sulla legge elettorale alla Camera e al Senato sono assolutamente inaccettabili", dichiara in una nota la senatrice Giuseppina Maturani, vice presidente del gruppo PD.



"Affermazioni, quelle di MDP, che rischiano di trascinare il livello del confronto politico su derive a dir poco inqualificabili. - vverte - Non si può accusare il Presidente del Consiglio di autoritarismo e di dittatura quando utilizza strumenti previsti dalla nostra Costituzione per raggiungere l'approvazione di una legge richiesta a gran voce dalle più alte cariche dello stato e da tante forze politiche in Parlamento. Questi comportamenti deprimono il Parlamento e fanno molto male alla vita democratica del Paese".