Industria: non è solito rimbalzo ma vera crescita, dice Maturani (PD)

Giuseppina Maturani del Pd commenta i dati Istat sulla produzione industriale.

"I dati diffusi da Istat sulla produzione industriale rappresentano qualcosa di più del rimbalzo che segue di solito il calo dei mesi precedenti" commenta in una nota la senatrice del Partito Democratico Giuseppina Maturani.

L'esponente dem dichiara inoltre: "La crescita registrata a maggio non riguarda solo i dati congiunturali, ma anche quelli tendenziali con rialzi significativi, come rileva anche l'Unione nazionale consumatori."

"Risultati straordinari dovuti ai governi a guida pd che proseguiranno sulla strada delle riforme e del sostegno all'economica affinché la ripresa si consolidi sempre di più" sottolinea in conclusione.