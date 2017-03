Firme false M5S a Roma: Beppe Grillo e Di Maio chiariscano, dice Maturani (PD)

Giuseppina Maturani del PD commenta l'ipotesi di firme false M5S a Roma.

"Se a Roma, come a Palermo e Bologna, sono state presentate firme false, al Campiodoglio siede un sindaco abusivo" denuncia in una nota la senatrice del Partito Democratico Giuseppina Maturani.



"Se sarà confermato quanto denunciato dalla trasmissione 'Le Iene' di Italia 1 Virginia Raggi non si sarebbe nemmeno potuta candidare. A fronte della gravità degli interrogativi sollevati in merito alla regolarità della sua candidatura, Luigi Di Maio e Beppe Grillo non possono restare in silenzio. Sarebbe auspicabile un immediato chiarimento, non frasi biascicate a occhi bassi come ha finora fatto la Raggi" prosegue la vicepresidente del gruppo PD a Palazzo Madama.



Specifica in ultimo: "Se venisse accertata la falsificazione delle firme ci troveremmo a tutti gli effetti al cospetto di una truffa ai danni dei cittadini di Roma."