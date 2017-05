Emergenza rifiuti Roma: bene Renzi, PD a pulire il 14 maggio, dice Maturani

Giuseppina Maturani del PD sull'emergenza rifiuti a Roma.

"Vedere la nostra città invasa dai rifiuti è molto avvilente. E visto che la giunta Raggi continua nel suo immobilismo e nella sua totale incapacità di gestione, tocca al PD rimboccarsi le maniche. In questo senso va l'iniziativa del segretario Matteo Renzi che ha annunciato che domenica 14 il partito romano presenterà le proprie idee sulla gestione dell'emergenza dei rifiuti e lo farà dopo aver passato la mattinata a pulire la città insieme ai volontari" spiega in una nota Giuseppina Maturani, vicepresidente del Gruppo PD al Senato.



"Una giusta e doverosa risposta ai cittadini e a chi in queste ore, passando per Roma, assiste esterrefatto a cumuli di rifiuti in ogni angolo", conclude.