Elezioni Sicilia: da M5S linguaggio squadrista contro Rosato, dice Maturani (PD)

Giuseppina Maturani del PD contro l'esponente M5S candidato assessore in Sicilia.

"Esprimo la mia solidarietà al collega Rosato per le minacce via social ricevute da un esponente 5 Stelle che addirittura dovrebbe essere designato assessore da Giancarlo Cancelleri se eletto presidente della regione Sicilia" rende noto Giuseppina Maturani, senatrice del Partito Democratico.



L'esponente dem descrive inoltre: "Parisi ha usato un linguaggio squadrista, arrivando a scrivere che avrebbe bruciato vivo il presidente del gruppo Pd alla Camera."

Riferisce in conclusione: "Una violenza inaccettabile seppure via web che non può restare senza conseguenze."