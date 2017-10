Elezioni Lazio: Lombardi come Raggi sotto ricatto, dice Maturani (PD)

Giuseppina Maturani del PD contro il M5S.

"Tutti sotto ricatto" riflette in un comunicato Giuseppina Maturani, senatrice del Partito Democratico.

Continua: "Questa è la sorte dei 5 Stelle che si candidano a ruoli amministrativi o istituzionali."

"Un ricatto sotto forma di contratto con molte clausole che prevedono multe e costrizioni in caso di passaggio a un altro gruppo politico" prosegue la vicepresidente del gruppo PD a Palazzo Madama.



Illustra quindi: "Questo è stato quello che è toccato alla Raggi e questo è quello che tocca oggi alla Lombardi che si candida alla Regione Lazio."

"E questa la chiamano democrazia! Ormai il disegno dei burattinai 5 Stelle è chiaro e non sembra affatto ispirarsi alla libertà di coscienza o ai principi della democrazia che sono alla base di ogni vero e libero agire politico" osserva.

Chiarisce infine: "E bene che gli elettori grillini sappiano la verità, confidiamo nella loro responsabilità."