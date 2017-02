Dopo insulti Libero su Raggi ritrovare la giusta misura, dice Maturani (PD)

Giuseppina Maturani del PD commenta il titolo di Libero su Virginia Raggi.

"L'insulto e la volgarità non possono sostituire il sacrosanto diritto all'informazione" afferma in un comunicato la senatrice del Partito Democratico Giuseppina Maturani.



"Oggi l'attacco del quotidiano Libero alla sindaca Virginia Raggi è andato oltre ogni limite" sostiene l'esponente dem, commentando il titolo "Patata bollente" di un editoriale di Feltri.



Osserva: "Occorre ritrovare la giusta misura evitando che i riferimenti alla vita personale di chi svolge un ruolo pubblico diventino strumento di dileggio o di pessimo sessismo. Nulla di questo può chiamarsi diritto di cronaca. Alla sindaca Raggi va la mia solidarietà".