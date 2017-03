Diminuzione deficit e crescita PIL: merito riforme Renzi, dice Maturani (PD)

Giuseppina Maturani del PD commenta i dati Istat sul PIL.

"Se la matematica non è un'opinione i dati positivi forniti oggi dall'Istat sulla diminuzione del deficit del 2,4%, la più forte dal 2007, e i dati sulla crescita con un saldo positivo tra entrate e uscite confermano, che le riforme avviate dal governo Renzi e portate avanti dall'esecutivo Gentiloni, stanno dando dei risultati importanti per l'Economia del nostro Paese" commenta in un comunicato Giuseppina Maturani, senatrice del Partito Democratico.



"Cala la pressione fiscale aumentano investimenti e occupazione, il livello della crescita del PIL è il linea con le previsioni allo 0,9% ed il più alto dal 2011, tutti dati che rafforzano le previsioni contenute nella legge di bilancio 2016 e che quindi ci spingono a proseguire sulla strada intrapresa dal governo in materia di diminuzione della pressione fiscale e di sostegno alla crescita" sottolinea in ultimo l'esponente dem.