Dati Istat confermano diminuzione del gender gap, dice Maturani (PD)

Giuseppina Maturani del Pd commenta i dati Istat sul mercato del lavoro nel 2016.

"I dati sul lavoro forniti oggi dall'Istat sono senz'altro positivi - scrive in un comunicato Giuseppina Maturani, senatrice del Partito Democratico -, fotografano la realtà di un Paese in netta ripresa sul profilo dell'occupazione e dimostrano senza possibilità di smentita la validità delle riforme promosse dal governo Renzi."



"I dati segnalato un aumento dell'occupazione nel 2016 che raggiunge il suo massimo dal 2009, una diminuzione della disoccupazione, che tocca il livello più basso degli ultimi quattro anni con un calo consistente degli inattivi. Ma molto confortante è il dato dell'occupazione femminile che cresce in misura leggermente superiore rispetto agli uomini e con una consistente riduzione del tasso di inattività, segnale di un aumento della partecipazione delle donne al mercato del lavoro e di una diminuzione del gender gap. - sottolinea infine la vicepresidente del gruppo PD a Palazzo Madama - Siamo sulla strada giusta. Per questo occorre continuare a sostenere e rafforzare le scelte del governo Genitloni che vanno nella stessa direzione con la convinzione e la speranza di avere presto altri risultati positivi".