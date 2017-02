Da Raggi non si vede né autocritica né progetto M5S per Roma, dice Maturani (PD)

Giuseppina Maturani del PD sugli scandali che hanno trovolto Virginia Raggi.

"Dopo sette mesi di incapacità acclarata a governare la città, tanti niet, inchieste e collaboratori finiti in galera, nessun accenno di autocritica sembra filtrare dalle dichiarazioni della sindaca Virginia Raggi" osserva in un comunicato Giuseppina Maturani, senatrice del Partito Democratico.



La vicepresidente del gruppo PD a Palazzo Madama spiega dunque: "Il suo punto di riferimento non sembra essere la fiducia tradita dei cittadini romani ma l'assoluzione del vate Beppe Grillo che per disperazione fa quadrato intorno a lei con un occhio alle elezioni nazionali."



"Non è così che si governa una città e soprattutto non è così che si governa una capitale ormai abbandonata a se stessa senza uno spiraglio di luce nel futuro prossimo, senza decisione importanti che potrebbero riportarla alla pari delle altre capitali europee" prosegue.



Segnala in conclusione: "La cosa gravissima, infatti, è che dopo tanto tempo ancora non si intravvede il progetto che il M5S ha messo in campo per il futuro della città a meno che non pensino di tirare a campare tra un interrogatorio e l'altro, tra un'inchiesta e un'indagine della Procura, sarebbe veramente troppo per Roma e per i romani."