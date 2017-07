Cyberknife all'Ifo di Roma grazie a impegno Zingaretti, dice Maturani (PD)

Giuseppina Maturani del PD commenta la sanità romana.

"Il nuovo apparecchio per la radio-chirurgia, il 'cyberknife', è un sistema robotico unico per la sua potenzialità nel trattamento dei tumori" assicura in una nota Giuseppina Maturani, senatrice del Partito Democratico, che ha visitato l'Ifo di Roma dove è stato installato il nuovo apparecchio per la radio-chirurgia.

"E da oggi è pienamente attivo nel reparto di Radioterapia dell'Ifo di Roma. - annuncia infatti - Un altro traguardo molto importante che testimonia l'impegno a sostegno della sanità pubblica della giunta regionale guidata dal presidente Zingaretti".

"In questi anni abbiamo dimostrato che una nuova sanità regionale è possibile, con servizi efficienti, costi contenuti e una dimensione più vicina ai cittadini" conclude.