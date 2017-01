Bambini con cappotto a scuola: ecco la rivoluzione M5S a Roma, dice Maturani (PD)

"L'anno scolastico per i bambini di Roma inizia con scuole gelate, termosifoni spenti e una circolare dei presidi che invitano gli studenti a vestirsi con un abbigliamento adatto al freddo" fa sapere in una nota Giuseppina Maturani, senatrice del Partito Democratico.



L'esponente dem rende noto inoltre: "E menomale che il sindaco di Roma aveva annunciato l'operazione 'scuole calde' all'ultimo minuto. Peccato che oggi i termosifoni siano spenti e invece avrebbero dovuto essere riaccesi con almeno 24 ore di anticipo rispetto all'apertura dei portoni".



"La verità è che la città è senza una guida. - continua - Virginia Raggi colleziona un incidente dopo l'altro e a rimetterci, come al solito, sono i romani." "Bambini costretti a stare col cappotto in classe: ecco una delle tante rivoluzioni del MoVimento 5 Stelle" commenta in conclusione.