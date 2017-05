Brambilla pensa prima agli animali che ai bambini, dice Romanini (PD)

Giuseppe Romanini del PD contro Maria Vittoria Brambilla, della Lista Animalista.

"Per l'ennesima volta in queste ultime settimane anche oggi (ieri, ndr) Maria Vittoria Brambilla non è venuta a presiedere la Commissione Bicamerale per l'Infanzia e l'Adolescenza dove è in corso una indagine sulla salute psicofisica dei minori" denuncia Giuseppe Romanini, deputato del PD.

"Evidentemente - osserva l'esponente dem - il benessere degli animali viene prima di quello di bambine e bambini italiani. O, peggio, gli interessi elettorali della Lista Animalista meritano la precedenza".