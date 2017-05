Unioni civili: dopo un anno ancora poche ma cresceranno, dice Lumia (PD)

Giuseppe Lumia, ad un anno dall'approvazione della legge sulle unioni civili.

"Le unioni civili sono una realtà. Che fatica. Ma una vera e importante tappa verso il risultato finale che rimane il matrimonio egualitario. Ho sempre sostenuto che le unioni civili sono una risorsa per il rilancio della famiglia in Italia. La famiglia tradizionale e le famiglie che via via matureranno dentro i percorsi di vita delle unioni civili. Sono un patrimonio comune che sempre più si incroceranno e che - afferma in un comunicato il senatore del Partito Democratico Giuseppe Lumia, ad un anno dall'approvazione della legge -, è facile prevedere, si batteranno insieme per promuovere quei diritti sociali che ancora mancano a sostegno delle famiglie italiane."



Il parlamentare dichiara quindi: "Non c'è conflitto tra le varie tipologie di famiglie. Il conflitto è solo negli approcci ideologici, che devono essere smontati per approdare a una comune e condivisa responsabilità verso i diritti civili di cui il Paese ha estremo bisogno per diventare ancora più moderno e inclusivo."



"Sapevamo anche che per il 2017 le cifre intorno a chi intendesse a convolare verso le unioni civili sarebbero state quelle che poi si sono rivelate nei fatti. Anno dopo anno - prosegue infine -, mentre il fenomeno si consoliderà, il Paese scoprirà che la scelta che il Parlamento ha fatto e che abbiamo sostenuto è stata buona e giusta."