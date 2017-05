Reparto a Sigonella per ripondere ad attentato ad Antoci, dice Lumia (PD)

Giuseppe Lumia del PD commenta l'istituzione del Reparto speciale Cacciatori dei Carabinieri di Sicilia, a Sigonella.

"Il governo e le istituzioni hanno mantenuto fede all'impegno preso all'indomani dell'attentato mafioso al presidente del Parco dei Nebrodi, Giuseppe Antoci" riporta in una nota Giuseppe Lumia, senatore del Partito Democratico, in merito al Reparto speciale Cacciatori dei Carabinieri di Sicilia, che avrà sede a Sigonella.



"Nelle ore successive quel drammatico attentato pensai a due misure che bisognava proporre al governo e alle forze dell'ordine per rispondere in modo deciso: l'intervento dei Cacciatori e una più incisiva applicazione delle misure di prevenzione patrimoniale - diffonde infine il componente della Commissione Antimafia -, al fine di aggredire con più efficacia i beni dei boss. È passato quasi un anno da quella dichiarazione di guerra emessa dalla mafia attraverso l'attentato ad Antoci alla quale risposi: 'E' guerra e guerra sia'...".