Reato tortura: legge non delegittima le Forze dell'Ordine, dice Lumia (PD)

Giuseppe Lumia del PD sul reato di tortura.

"Il Senato ha approvato la legge sul reato di tortura. Sono state vinte resistenze e perplessità e si è riusciti a trovare una larghissima intesa come raramente avviene in aula, su un terreno delicato e che aveva diviso profondamente i gruppi parlamentari", dichiara in una nota il senatore del Partito Democratico Giuseppe Lumia.



"La tortura - spiega il capogruppo PD in Commissione Giustizia - viene disciplinata con un occhio a quello che ripetutamente avviene nel nostro Paese dove spesso si consuma questo reato da parte anche di chi tiene in custodia bambini, disabili e persone anziane. Stesso ragionamento vale per le mafie che spesso ricorrono alla tortura".



"Vengono poi previste delle aggravanti - conclude l'esponente dem - quando a consumare il reato sono dei pubblici ufficiali. La legge è stata attenta a non bloccare o delegittimare la difficile attività delle Forze dell'Ordine, ma nello stesso tempo è stata chiara e netta la volontà di escludere qualunque comportamento che ricorra alla tortura. Adesso mi auguro che l'ultima lettura alla Camera sia quella definitiva".