Operazione Ermes 2: su Matteo Messina Denaro fare terra bruciata, dice Lumia (PD)

"Su Matteo Messina Denaro bisogna continuare a fare terra bruciata. E' un lavoro investigativo e giudiziario che va avanti anche con l'operazione Ermes 2 eseguita dalla Squadra mobile di Trapani e coordinata dalla Dda di Palermo" illustra in un comunicato il senatore del Partito Democratico Giuseppe Lumia.



Il parlamentare riferisce: "Colpire ai fianchi il sistema Denaro è utilissimo. Imprenditori, professionisti, burocrati, politici danno forza a questa rete. Cosa Nostra del territorio di Trapani ha una peculiarità rispetto alla mafia degli altri territori, a Trapani non solo collude ma si fa direttamente impresa, politica, massoneria, apparato dello Stato. Una Cosa Nostra molto potente con in testa gli Agate saliti nei piani alti dell'organizzazione dopo gli arresti dei Mangiaracina e dei Sinacori."



"Ecco perché la cattura del boss Matteo Messina Denaro si sta rivelando più complessa delle altre. Rompere il muro dell'omertà - evidenzia in conclusione -, soprattutto familiare, e colpire il cuore e la testa del 'Sistema Denaro' diventa sempre più la via maestra di una strategia su cui lo Stato deve investire il massimo, con coraggio e determinazione."