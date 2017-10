Mafia: arresti Bagheria facciano ripensare al fine pena, dice Lumia (PD)

Giuseppe Lumia del PD sull'operazione antimafia a Bagheria.

"Da tempo sostengo che i fine pena rappresentano un vero problema nella lotta alle mafie. Per questo ho chiesto alla Commissione parlamentare antimafia nazionale di censire tutti i fine pena e impedire che attraverso l'economia e la politica possano riprendere le fila di una Cosa Nostra che non si arrende e che va avanti" segnala in un comunicato il senatore del Partito Democratico Giuseppe Lumia.



Precisa quindi: "Bagheria è stato per decenni il giardino di casa dei corleonesi. Adesso le cosche locali provano a giocare un ruolo provinciale diretto, come ho avuto modo di denunciare in una mia recente interrogazione parlamentare."



"Quest'azione sistematica contro Cosa Nostra è la migliore risposta che bisogna continuare a dare. Complimenti alla Direzione distrettuale antimafia - scrive in ultimo il capogruppo PD in Commissione Giustizia -, al Tribunale e al Comando provinciale dei Carabinieri di Palermo."