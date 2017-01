Giustizia: proseguire iter su diffamazione e intercettazioni, chiede Lumia (PD)

"Sulla giustizia si è aperta una nuova stagione e la relazione del ministro Andrea Orlando lo dimostra. Sia in campo penale che civile il numero dei processi e calato - dichiara in un comunicato Giuseppe Lumia, senatore del Partito Democratico -, come il numero dei detenuti, oltre agli investimenti sugli uffici giudiziari. Dalle unioni civili, al negazionismo, dal caporalato c'è stato un cambio di passo e va riconosciuto nonostante il cammino sia ancora lungo."



"Il Senato sta lavorando su altri punti fondamentali per proseguire questo percorso dalla riforma del processo civile a quello della diffamazione e delle intercettazioni, al testo unico antimafia per colpire meglio patrimonio dei mafiosi e far funzionare meglio l'agenzia dei beni confiscati. Su diritti civili invece occorre andare avanti su provvedimenti importanti come quelli su l'omofobia, sulla chiusura opg e la legge sui diritti di cittadinanza" prosegue il parlamentare.



Afferma in conclusione: "Sarebbe inoltre importante pensare in termini europei alle sfide sulla sicurezza sostenendo la Procura antiterrorismo europea per colpire riciclaggio. Questa deve essere una sfida che il Parlamento deve raccogliere da subito."