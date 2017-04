Def 2017: introdurre web tax per rilanciare lo sviluppo, dice Lumia (PD)

Giuseppe Lumia del PD sul Def 2017.

"Servono più uguaglianza, con l'introduzione della web tax, e gli Stati Uniti d'Europa, per rinegoziare le condizioni economiche e fiscali necessarie per rilanciare lo sviluppo" riferisce in un comunicato Giuseppe Lumia, senatore del Partito Democratico, in merito alla discussione sul Def 2017.



"Abbiamo chiesto l'introduzione della web tax, proposta dentro il PD dalla mozione Emiliano, oltre al recupero della consistente evasione dell'IVA. La web tax non genera nessun carico fiscale nei confronti del mondo del lavoro, ma lo sposta nel luogo dove ormai si concentra una fetta consistente dell'economia oggi priva di tassazione o tassata in modo risibile" prosegue il componente della Commissione Antimafia.



"Altro punto cardine sono gli Stati Uniti d'Europa. Solo gli Stati Uniti d'Europa possono consentire una rinegoziazione dei trattati per mettere al centro dell'agenda l'Europa sociale e il rilancio dell'economia reale in tutti gli Stati membri" diffonde infine.