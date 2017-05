Catania, blitz contro i Belpasso: serve il fine pena mai, dice Lumia (PD)

Giuseppe Lumia del PD commenta l'operazione eseguita a Catania dalla Dda.

"Un'altra importante operazione antimafia è stata eseguita a Catania grazie al lavoro della Dda etnea coordinata dal procuratore Carmelo Zuccaro" commenta in una nota Giuseppe Lumia, senatore del Partito Democratico, in merito ai 15 arresti per reati come associazione di tipo mafioso, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, estorsione, rapina, sequestro di persona, danneggiamento seguito da incendio e riciclaggio, con l'aggravante del metodo mafioso.



Il parlamentare specifica dunque: "Il gruppo di Belpasso è sempre stato pericolosissimo, guidato dal boss Giuseppe Pulvirenti, braccio armato del capomafia Nitto Santapaola. Non è un caso che questo gruppo sia stato rimesso nelle mani di un altro boss pericolosissimo Aldo Navarria, uscito dal carcere nel 2014 dopo 26 anni di reclusione per aver commesso 6 omicidi."



Spiega in ultimo: "Questo sta a confermare che i fine pena sono un problema serio nella lotta alle mafie. Appena tornano liberi, anche dopo avere scontato pene pesanti, rientrano nell'organizzazione come se niente fosse. Ecco perché abbiamo fatto bene ad aumentare le pene per i reati di mafia. Ecco perché è ancora necessario il 41 bis. Ecco perché è indispensabile un'aggressione sempre più decisa ai loro patrimoni. Solo così si può impedire che questa sorta di catena di Sant'Antonio al comando di Cosa Nostra non abbia mai fine."