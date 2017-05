Attentato Antoci: continua impegno contro mafia dei Nebrodi, dice Lumia (PD)

Giuseppe Lumia del PD commenta i 14 avvisi di garanzia in relazione all'attentato al presidente del Parco dei Nebrodi Giuseppe Antoci.

"Continua su più fronti l'impegno del governo e delle forze dell'ordine contro la mafia dei Nebrodi. I 14 avvisi di garanzia spiccati dalla Direzione investigativa antimafia di Messina, in relazione all'attentato al presidente del Parco dei Nebrodi Giuseppe Antoci, seguono l'istituzione nei giorni scorsi del Reparto speciale Cacciatori dei Carabinieri a Sigonella" illustra in un comunicato il senatore del Partito Democratico Giuseppe Lumia.



"Si tratta di una mafia violenta, ricca e potente. Ha fatto bene l'esecutivo a non sottovalutarla. La notizia di oggi conferma che ci troviamo di fronte ad un'organizzazione spietata, capace di tutto, di fare affari grazie alle collusioni con il mondo dei colletti bianchi e di sparare" prosegue l'esponente dem.



Aggiunge quindi: "L'attentato ad Antoci è stato un atto di sfida alle istituzioni. 'È guerra e guerra sia' fu l'espressione che usai all'indomani di quel fatto drammatico, che non è finito in tragedia solo grazie all'intervento del vice questore aggiunto Daniele Manganaro e agli assistenti capo Sebastiano Proto, Salvatore Santostefano e Tiziano Granata."



"Da allora Antoci ha avuto la forza ed il coraggio di portare avanti la sua azione contro gli interessi della 'mafia dei terreni', a favore dello sviluppo sostenibile del territorio, della promozione delle tante aziende sane e del lavoro per i giovani. Lo ha fatto senza cadere in alcune provocazioni orchestrate per 'mascariare' e depistare" osserva.



"All'indomani dell'attentato oltre a chiedere l'individuazione e l'arresto dei responsabili nel più breve tempo possibile - dichiara in ultimo -, chiesi anche la presenza del Reparto speciale dei Cacciatori dei Carabinieri e una più stringente aggressione ai patrimoni dei boss. Ringrazio per le pronte risposte date il governo, la magistratura e le forze dell'ordine."