Anno giudiziario: dopo risultati positivi riforma processo penale e civile, dice Lumia (PD)

"La giustizia è in cammino. Finalmente un positivo cammino. I miglioramenti sono innegabili e l'avvio dell'anno giudiziario ha registrato alcuni positivi risultati come frutto di un lavoro impegnativo del ministro Orlando, del governo Renzi e del Parlamento" assicura in un comunicato il senatore del Partito Democratico Giuseppe Lumia.



Il capogruppo PD in Commissione Giustizia descrive: "La diminuzione dei carichi che fino a qualche anno fa sembrava impossibile è diventato realtà, sia nel civile che nel penale. La stessa situazione all'interno delle carceri è migliorata di molto, i diritti civili finalmente trovano spazio non solo nella giurisprudenza, ma anche nella legislazione come è avvenuto per le unioni civili."



Aggiunge: "Ma con altrettanta lucidità e onestà dobbiamo affermare che il cammino è solo all'inizio e che bisogna consolidarlo prima possibile con alcuni interventi che sono già dentro al percorso parlamentare e vanno approvati al più presto. Mi riferisco alla riforma del processo penale dove sono inserite delle norme importanti come quelle sulla prescrizione e sull'esecuzione penale. Il testo è pronto per l'aula e il Senato potrebbe licenziarlo in tempi brevi."



"Anche la riforma del processo civile deve finalmente venire alla luce. E' possibile farlo sempre in questa legislatura. Così come il testo unico antimafia è pronto per essere varato in Commissione Giustizia e poi nell'aula di Palazzo Madama" spiega in ultimo.