41 bis: circolare Dap va cambiata per preservare rigore, dice Lumia

Giuseppe Lumia del PD sul carcere duro.

"La circolare disposta dal Dap sull'applicazione del 41 bis va cambiata per mantenere rigore ed efficacia" spiega in un comunicato Giuseppe Lumia, senatore del Partito Democratico.



"E' necessario a tal proposito che ci sia una perfetta sintonia tra Commissione antimafia - specifica infine -, governo e Dap. Nella lotta alle mafie non bisogna dividersi o dare anche solo l'impressione che ci sia una parte severa e una più disponibile a valutare le esigenze dei boss mafiosi detenuti. Boss che, come ci dimostrano diverse indagini giudiziarie, nonostante le pesanti condanne penali ricevute, in alcuni casi riescono a mantenere i rapporti con l'organizzazione comunicando con l'esterno."