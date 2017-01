Giulio Regeni un anno dopo: spunta il video con il capo degli ambulanti

Una tv giziana ha trasmesso un video, che sembra essere stato girato all'insaputa di Giulio Regeni, in cui si vede il ricercatore friulano parlare con il capo del sindacato dei venditori ambulanti egiziani, Mohamed Abdallah. Il video sarebbe stato girato il 6 gennaio 2015. Abdallah è colui che avrebbe denunciato Giulio Regeni come una spia.



Nel dialogo trasmesso dall'emittente "Sada El Balad", il capo del sindacato dei venditori ambulanti egiziani chiede del denaro per curare la propria moglie malata di cancro. Nel video si sente che Giulio Regeni spiega che è impossibilitato a dargli direttamente dei soldi ma prospetta all'uomo la possibilità di finanziare la raccolta di "informazioni" sul sindacato ed i suoi "bisogni".



"Sono un ricercatore e mi interessa procedere nella mia ricerca. Il mio interesse è questo. E mi interessa che voi come venditori ambulanti fruiate del denaro in modo ufficiale, come previsto dal progetto e dai britannici. Questo è l'importante per me. Non ho altri interessi. E mi auguro che sia lo stesso obiettivo di quelli del Centro" dice nel video Regeni.



Regeni aveva infatti prospettato a Mohamed Abdallah la possibilità di finanziare il sindacato attraverso il Centro egiziano per i diritti economici e sociali, con una borsa di 10.000 sterline.



Secondo le ultime ricostruzioni, Abdallah avrebbe denunciato Giulio Regeni all'intelligence della Sicurezza Nazionale il giorno dopo aver girato questo video, il 7 gennaio 2015, sostenendo di sospettare che fosse una spia. Da sottolineare però che gli inquirenti italiani sembrano essere convinti del fatto che il filmato sia stato girato con apparecchiature in uso alle forze di sicurezza o di polizia. Non è quindi escluso che la polizia egiziana si sia messa d'accordo con Abdallah, fornendogli gli strumenti per tentare di incastrare Regeni.



Giulio Regeni è poi scomparso da Il Cairo il 25 gennaio di un anno fa, ritrovato morto a seguito di pesanti torture una settimana dopo.