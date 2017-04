Giulio Regeni: è omicidio di Stato. "Non rimandare ambasciatore in Egitto"

Luigi Manconi, presidente della Commissione diritti umani a Palazzo Madama, apre la conferenza stampa con i genitori del ricercatore assassinato in Egitto chiarendo: "Quello di Giulio Regeni è stato un omicidio di Stato".

"Un omicidio di Stato, questa è la verità su cui non abbiamo dubbi: Giulio Regeni è stato torturato e ucciso da esponenti degli apparati de servizi segreti egiziani", dichiara in una nota il senatore del Partito Democratico Luigi Manconi, che oggi ha aperto la conferenza stampa in Senato con i genitori del ricercatore assassinato in Egitto.



"La nostra convinzione è confermata da molti elementi. - assicura il presidente della Commissione diritti umani a Palazzo Madama - Questa è una vicenda in cui hanno avuto una parte significativa settori di apparati statuali egiziani, segmenti di strutture di controllo e repressione e attori politici di quel Paese".



"Nonostante gli spiragli annunciati, gli impegni presi e le promesse ribadite, prevale sostanzialmente uno stato di inerzia: - denuncia quindi il parlamentare - il governo italiano sembra, e sottolinea sembra, intenzionato a lasciare le cose come stanno per quel che riguarda la mancata presenza del nostro ambasciatore in Egitto. Allo stato si tratta dell'unico segnale vero, dell'unica mossa concreta in grado di testimoniare la criticità delle relazioni diplomatiche tra Italia ed Egitto: rimandarlo sarebbe un grosso errore, un indizio di normalizzazione dei rapporti".