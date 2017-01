#365giornisenzagiulio: speciale Giulio Regeni su Rainews24

"In occasione del primo anniversario della scomparsa e dell'assassinio del ricercatore italiano, va in onda mercoledì 25 gennaio alle 20:00 lo speciale di Rainews24, che ricorderà il percorso del giovane al Cairo, anche alla luce del video che ha forse segnato la sua condanna" comunica la tv di Stato.



"Primavera araba, servizi segreti, propaganda xenofoba in Egitto, depistaggi, cosa si cela ancora dietro la sua morte? Se ne parlerà in studio con ospiti e con collegamenti con Il Cairo e con le città che hanno organizzato manifestazioni e fiaccolate in suo ricordo. I nostri inviati saranno in piazza a Roma e a Fiumicello, il paese di Giulio Regeni" viene riportato in ultimo dalla Rai.