Giulia Luzi si lancia con "Paracadute": esce nuovo singolo e video

Uscito il nuovo singolo, accompagnato dal video, di Giulia Luzi dal titolo "Paracadute". "E' una canzone che parla di me", assicura la cantante.

Esce oggi singolo e video di "Paracadute", il nuovo brano di Giulia Luzi, la cui voce è stata inizialmente apprezzata nel doppiaggio italiano di Miley Cyrus in "Hannah Montana".



Nel 2005 Giulia Luzi debutta invece come attrice nella fortunata serie "I Cesaroni". A febbraio invece ha debuttato a Sanremo con il brano "Togliamoci la voglia" in coppia con Raige, che dà il nome anche al suo nuovo album.



Nel postare il video di "Paracadute", quarto singolo estratto, Giulia Luzi anticipa che questa "è una canzone che parla di me". "Poco più di un anno fa, così, davanti ad un pianoforte e con tanti pensieri che mi frullavano in testa, scrivevo una canzone insieme ad un pezzo di cuore...era Paracadute" racconta infatti su Facebook la cantante.