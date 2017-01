Giro d'Italia 2017: perché Androni e Nippo Fantini escluse?, chiede Caleo (PD)

"Purtroppo solo due delle quattro squadre ciclistiche italiane sono state invitate al Giro d'Italia, nonostante il regolamento della corsa offrisse 4 wild card, per aggregare altrettanti team professionistici che non sono nell'elenco ufficiale del World Tour" sottolinea in una nota il senatore del PD Massimo Caleo, che ha chiesto quindi al presidente del CONI Giovanni Malagò e al presidente della Federazione ciclistica italiana Renato Di Rocco un incontro per affrontare la questione dell'esclusione dell'Androni e della Nippo Fantini.



"Credo che questa scelta sia discutibile e contrasti con l'idea stessa con cui era nata questa 'edizione speciale' del Giro d'Italia, cioè di celebrare il ciclismo italiano nel nostro Paese. - sottolinea - I team italiani che hanno dato e danno un grande contributo allo sviluppo del ciclismo professionistico oggi più che mai hanno bisogno del sostegno delle istituzioni per continuare a svolgere la propria attività. Sarebbe davvero significativo poter annoverare tra i partecipanti tutte le squadre italiane e celebrare così la gloriosa storia del nostro ciclismo".