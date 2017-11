Scialpi ricomincia da "Piazza Rondanini": in arrivo il nuovo singolo

Giovanni Scialpi annuncia l'uscita del suo nuovo singolo dal titolo "Piazza Rondanini", accompagnato da un video con protagonista l'attrice e conduttrice Jane Alexander. Il brano anticipa il nuovo album di Shalpy "La forma del pensiero".

A quasi 2 anni di distanza da "Pettirosso", brano scartato dal Festival di Sanremo 2016 perché "scomodo" come denunciò il cantante, Giovanni Scialpi esce con un nuovo singolo.

Mercoledì 15 novembre uscirà infatti in radio e nei digital store il brano "Piazza Rondanini", scritto a quattro mani con il cantautore Di-Mo.

La pubblicazione del singolo sarà anticipata dal video, on line già da lunedì 13 novembre. Al centro del video una travolgente storia d'amore tra Shalpy e Jane Alexander, conduttrice del programma "Mistero" e nota anche per il personaggio interpretato nella fiction Elisa di Rivombrosa.

Il video che accompagna il singolo "Piazza Rondanini" racconta la passione di due artisti che si incontrano negli anni '70.

Il singolo "Piazza Rondanini" è solo il primo dei 4 brani che anticipano il nuovo album di Shalpy dal titolo "La forma del pensiero". Il cantante rivela in una nota i titoli degli altri singoli che sono "Per sempre", "Il dolore del cuore" e "Sosò".