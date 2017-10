Scialpi: mio marito è andato via di casa. Divorzio? Dovrà chiedermelo lui

Giovanni Scialpi era stato il primo artista italiano a sposare un altro uomo e oggi è anche il primo a separarsi. Shalpy annuncia infatti che il marito Roberto Blasi è andato via di casa da quasi un mese. "ovrei andare in America per divorziare. Ma non ci vado" chiarisce il cantante.

"Per me il matrimonio è un sacramento al quale credo ciecamente nel quale abbiamo lottato per ottenerlo con l'anima ed il sangue io in primis ed ora mi sembra svilito svuotato di tutte le energie che ci avevamo messo" scriveva Giovanni Scialpi il 21 ottobre scorso su Facebook.



Il cantante annuncia infatti sulle pagine di Chi in edicola dal 25 settembre: "Io e Roberto Blasi non siamo più marito e marito; sulla carta lo siamo ancora, ma lui, da quasi un mese, è andato via di casa".

"Se n'è andato senza dirmi che andava via" rivela Scialpi al settimanale, domandandosi: "Perché stava con me? Questo me lo chiedo anch'io, magari per avere visibilità.. . ricordando - Senza dirmi niente ha accettato di fare un duetto con un'altra cantante (Viola Valentino, ndr). E poi ha fatto un'intervista da solo per un giornale senza dirmi nulla".



A far traboccare il vaso "una banale litigata" finita però "malissimo" spiega Scialpi, evidenziano che già da tempo però le cose tra i due non funzionavano: "Siamo stati insieme sei anni e l'amore fino a un certo punto basta a se stesso, ma lui in sei anni non ha mai detto 'grazie' e non mi ha mai chiesto 'scusa'".



Di divorzio Scialpi però ancora non ne vuole senir parlare. "Dovrei andare in America per divorziare. - sottolinea il cantante - Ma non ci vado: lui è sparito, non mi parla, si comporta un po' da vile, spero che un giorno sia lui a innamorarsi, se ne è capace, e a quel punto dovrà venire a chiedermi il divorzio".

Un po' di consolazione per Shalpy potrà arrivare all'uscita del suo nuovo singolo. Il brano dovrebbe essere pubblicato entro questo inverno, e finora Scialpi ha solo diffuso (ad agosto) un unico "frame" del video che accompagnerà il nuovo singolo, atteso da tutti i fan del cantante.