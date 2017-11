Strage Capaci: una donna nel commando? Col DNA spunta il nome di Antonella

Dalle ultime indagini disposte dalla Procura di Caltanissetta emerge che nel commando che ha organizzato la strage di Capaci potrebbe esserci stata anche una donna. Trovato del DNA femminile su due reperti.

Anche una donna potrebbe aver preso parte all'uccisione di Giovanni Falcone, della moglie Francesca Morvillo e dei tre agenti della scorta. Dalle ultime indagini disposte dalla Procura di Caltanissetta è emerso infatti che su due reperti ritrovati a 63 metri dal cratere provocato dall'esplosione del 23 maggio 1992 sulla strada per Capaci ci sono tracce di DNA di una donna.

Le tracce genetiche sono state trovate nei reperti "4A" e "4B" che classificano due guanti in lattice. Da sottolineare che all'epoca della strage era impossibile rilevare le impronte digitali dai guanti di lattice, mentre oggi sarebbe possibile risalire all'identità di chi li ha indossati.



I periti che hanno esaminato questi guanti sono riusciti ad estrapolare i codici genetici "di almeno altri tre individui dove però la componente femminile attribuibile a uno o più soggetti di sesso femminile risulta essere maggiormente rappresentata".



Stando a quanto riporta Il Fatto Quotidiano, i sospetti potrebbero ricadere su una certa Antonella, una donna che "agiva sempre" con Giovanni Aiello, meglio noto alle cronache come Faccia da mostro, l'ex poliziotto sospettato di essere un killer al servizio di Cosa Nostra. Un pentito avrebbe raccontanto che questa Antonella faceva parte con Aiello dei "servizi deviati dello Stato e la donna era stata ad Alghero in una base militare dove la fecero addestrare per commettere attentati e omicidi".